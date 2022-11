António Silva: "Não sou um miúdo especial, mas sou um caso à parte"

António Silva, de apenas 19 anos, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Nacional e vai estar no Mundial'2022

António Silva, de apenas 19 anos, foi convocado pela primeira vez para a seleção portuguesa e vai integrar o grupo de 26 jogadores chamados por Fernando Santos para disputar a fase final do Mundial'2022, no Catar.

No dia em que foi apresentado o documentário Benfica: Fábrica de Sonhos, que estreia na sexta-feira, numa plataforma de streaming, o defesa confessou também as dificuldades de adaptação que sentiu nos primeiros meses, no Seixal, que o levaram a regressar a Penalva do Castelo, de onde é natural, antes de se impor definitivamente nos "encarnados".

"Não sou um miúdo especial, mas sou um caso à parte. Se não fui o que tive mais, fui um dos que teve mais dificuldades. Se não fosse o suporte do Benfica Campus, não estaria aqui", disse o jovem defesa central a uma plateia de convidados que assistiram, no Seixal, ao primeiro episódio do documentário.

O jovem central foi chamado por Roger Schmidt aos trabalhos da equipa principal do Benfica na pré-época, estreando-se como titular na deslocação ao Estádio do Bessa, para a I Liga.

Face às lesões de Lucas Veríssimo, João Victor e Morato, António Silva acabaria por conquistar a titularidade à quinta jornada, diante do Paços de Ferreira, sendo que, desde então, não mais deixou o eixo defensivo das 'águias'.

Até ao momento, soma 17 partidas pela equipa principal do Benfica, todas como titular (nove na I Liga, seis na Liga dos Campeões e duas na Taça de Portugal) e ainda três golos, o primeiro dos quais no triunfo sobre a Juventus (4-3), para a Champion', e os outros dois na visita ao Estoril Praia (5-1), no último domingo.

António Silva é um dos quatro centrais chamados por Fernando Santos, juntamente com Pepe, que vai cumprir o seu quarto Mundial, Rúben Dias e Danilo Pereira, enquanto os laterais são João Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes e Raphaël Guerreiro.

A fase final do Mundial'2022 realiza-se no Catar, de 20 de novembro a 18 de dezembro, e Portugal integra o Grupo H, defrontando sucessivamente Gana (24 de novembro), Uruguai (28) e Coreia do Sul (2 de dezembro).