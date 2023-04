Jogadores e presidente dos encarnados no pavilhão da Luz

António Silva e João Neves, jogadores do plantel principal do Benfica, assim como o presidente do clube Rui Costa, estão no Pavilhão Fidelidade, na Luz, para assistir ao clássico de hóquei em patins entre os encarnados e o FC Porto.

A partida conta para a 26ª jornada do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins 2022/23.

Acompanhe aqui o desenrolar do encontro.