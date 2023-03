António Silva estár a ser alvo do interesse do Dortmund

Com contrato até 2027, tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

O Borússia Dortmund está a seguir, segundo a imprensa alemã, António Silva. O central, que agarrou um lugar no onze encarnado sob o comando de Roger Schmidt, tem sido alvo da cobiça também do PSG e entra agora na lista de alvos do conjunto germânico, que procura um central para 2023/24. O experiente Mats Hummels, recorde-se, termina contrato e deve abandonar o clube.

Ao serviço neste momento da Seleção Nacional, António Silva contabiliza 34 partidas pela equipa principal das águias. Com contrato até 2027, tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.