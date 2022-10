"António Silva é uma grande possibilidade para o Mundial do Catar"

António Silva, defesa-central do Benfica

Hélder Cristóvão acredita que António Silva pode ser uma das surpresas no lote final de Fernando Santos.

No entender de Hélder Cristóvão, a qualidade já demonstrada por António Silva pode valer-lhe um lugar nos convocados de Fernando Santos para o Mundial do Catar.

"Se o António continuar neste nível - e vai continuar com certeza, porque é um miúdo com os pés no chão, uma boa formação, um bom agregado familiar - certamente que vai atingir níveis elevadíssimos e chegar ao lote dos melhores centrais da Europa. E vamos ver se não será uma das surpresas de Fernando Santos já para o próximo mundial", começou por declarar um central que chegou às 35 internacionalizações por Portugal.

"Não digo que deveria ser chamado ao Mundial, porque a palavra "deveria" tem muito que se lhe diga. O que digo é que, neste nível de evolução e com o nível de exibições que o António tem tido, é uma grande possibilidade para o Mundial do Catar. Mas a palavra "deveria" pode ser demasiado imperativa. É um jogador que vai dando sinais ao selecionador. É um dos... Mas não podemos ter medo de queimar etapas. Se ele continuar com este nível de evolução, tem todas as condições para lá estar", acrescentou.