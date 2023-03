António Silva e o segredo do Benfica: "Há uma mentalidade diferente"

Declarações do defesa encarnado, antes do confronto com o Club Brugge, marcado para esta terça-feira (20h00) e referente à segunda mão dos oitavos da Liga dos Campeões

O plano do Brugge: "Estando dois golos atrás, vão ter de arriscar mais. Queremos ganhar o jogo. Anular os pontos fracos deles e tentar passar aos quartos."

Segredo do Benfica em 2022/2023: "Não posso falar das épocas anteriores porque não estive. Há uma mentalidade diferente. A equipa está confiante e os jogadores estão a dar tudo pelo emblema."