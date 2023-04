António Silva é notícia em Inglaterra e até falam de um trunfo

Liverpool estará atento ao central do Benfica e conta com as boas relações com o clube da Luz.

A realizar a época de estreia na equipa principal do Benfica, António Silva, jovem central português, está a ser cobiçado por vários tubarões europeus. Esta quinta-feira, fala-se no desejo de um gigante inglês em garantir os serviços do atleta das águias.

De acordo com o "Football Insider", o Liverpool vai avançar para a contratação do jogador no próximo mercado de verão. A boa relação entre os dois clubes poderá facilitar o negócio. O defesa de 19 anos tem contrato com o Benfica até 2027.

Recorde-se que, recentemente, António Silva foi considerado pelo CIES (Observatório do Futebol), como o defesa-central mais promissor do mundo.