Argel não faz por menos e coloca o jovem benfiquista nos píncaros, afirmando que este é o melhor defesa-central que está no plantel. "Não parece ter 18 anos, parece ter 28", comenta.

Argel jogou no FC Porto, não chegou a uma época, e atuou durante quase cinco no Benfica. O central sente-se benfiquista e vai seguindo com muita atenção tudo o que se passa na Luz. Na última quarta-feira, assistiu à partida contra o PSG e confirmou o que já dizia: "António Silva é um jogador com personalidade".

Quem é o melhor central do Benfica?