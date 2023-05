"António Silva e João Neves? Se surgirem propostas que batam as cláusulas, não conseguimos segurar"

Declarações de Luís Mendes, vice-presidente e administrador da SAD do Benfica, na 2.ª Conferência Bola Branca, a decorrer no Auditório da Rádio Renascença, em Lisboa

Como manter António Silva e João Neves? "Criando condições económicas para tal. O objetivo do Seixal é potenciar os efeitos económicos e potenciar e reter talento por mais tempo. É fundamental que se retenha talento. [Vão ficar muito tempo?] Em princípio, sim, quanto mais melhor. Tivemos o exemplo do Enzo [Fernández] que não o conseguimos segurar. Vendemos por 120 milhões e se surgirem propostas que batam as cláusulas [de rescisão] não os conseguimos segurar. Temos é de criar condições para os manter em nossa casa."

Preferível investir ou comprar talento? "Investir no talento é mais rentável, mas comprar, desde que se compre bem, também é rentável. No Benfica investimos no talento e a academia do Seixal é importante para o rendimento económico a longo prazo."

Grimaldo: "Foi bem gerido. Retirámos o máximo rendimento desportivo, não conseguimos retirar rendimento económico diretamente. Ainda temos mais um jogo e o rendimento desportivo é que é importante."