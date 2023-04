António Silva e Grimaldo foram observados e agradam a Thomas Tuchel

Lateral e central foram avaliados em Milão e, apurou O JOGO, têm qualidades que encaixam nos planos do técnico do Bayern.

A campanha europeia do Benfica, que terminou nos quartos de final da Liga dos Campeões, colocou jogadores na montra e à vista de vários colossos.

Foi este o caso de dois em particular, Grimaldo e António Silva, que estiveram no jogo em Milão, segundo O JOGO apurou, sob avaliação ao pormenor de um emissário do Bayern, emblema que procura reforços para a próxima temporada, nomeadamente um lateral canhoto e um central, a pedido do novo técnico Thomas Tuchel.