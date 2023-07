António Silva: "É especial envergar a braçadeira, foi decisão do míster"

Declarações de António Silva após o triunfo do Benfica sobre o Celta de Vigo (2-0), no Troféu do Algarve

Benfica vitorioso na pré-temporada: "Sem dúvida, é muito importante trabalhar sobre vitórias. A pré-época é preparar a época e as coisas estão a correr muito bem."

Braçadeira de capitão: "Foi uma decisão do míster, aceitei claro de muito bom grado porque é especial envergar a braçadeira do Benfica, agradeço ao treinador e aos colegas pela oportunidade."

Evolução: "Estamos agora a começar a dar os primeiros passos, com duas semanas, há muito a melhorar, intensidade a alcançar e queremos chegar bem à Supertaça e é o que vamos fazer."