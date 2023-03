António Silva e a maturidade aos 19 anos: "Não sei como sou assim, vem do berço"

Declarações do defesa encarnado, antes do confronto com o Club Brugge, marcado para esta terça-feira (20h00) e referente à segunda mão dos oitavos da Liga dos Campeões

O segredo para tanta maturidade: "O que tento fazer é aquilo que fazia antes, na formação. É o reflexo do que sou: tento ser o mais calmo possível. Não sei como sou assim, é dos meus pais, vem do berço. O importante é ajudar os colegas."

Contrato de Nico Otamendi? "É algo que tem a ver com ele e com o clube. Sou privilegiado por jogar ao lado dele. Eu e todos os outros centrais. Estou a aproveitar ao máximo o facto de partilhar o campo com ele."

Formação: "É o projeto que vem desde a formação até à equipa A. A aposta do presidente e dos treinadores da equipa A."