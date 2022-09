António Silva e a estreia: "Fui muito calmo para o jogo, só podia correr bem"

Entrevista de António Silva, defesa do Benfica, aos meios oficiais do clube (BPlay)

A 28 de novembro de 2021 renovas o contrato com o clube e dizes que "não havia melhor presente que este por parte do Benfica". A prolongação do vínculo até 2027 e a presença no plantel principal, já superaram esse presente? "Sim, sem dúvida que o Benfica vai-me surpreendendo cada vez mais. Aquilo que estou a viver no Benfica é algo que não cabe dentro de mim. Estou super feliz. Espero continuar assim e conquistar muitas coisas com os adeptos."

No dia 27 de agosto foste "do sonho à realidade" ao estrear-te pela equipa principal, no Estádio do Bessa. O que sentiste no momento em que viste o teu nome no onze inicial? "O míster chamou-me e disse-me que ia jogar a titular. Na altura estava o Nico [Otamendi] de fora e estava à espera de ser um dos eleitos, não sabia quem ia jogar, mas percebi que podía ser a minha oportunidade. Estava ansioso por saber se ia ser titular ou não e foi uma explosão de alegria. Liguei aos meus pais a seguir e fui muito tranquilo para o jogo. Sabia que tinha tudo para correr bem porque trabalhei muito para ser titular no Benfica. Só podia correr bem."

Mas tens noção que ainda tens muito para aprender, ou seja, isto é só o início... "Ainda tenho muito a aprender, é normal no futebol, estou aqui aberto a qualquer tipo de ajuda que possa ter do míster ou de outras pessoas do Benfica. Crescendo estou a ajudar o Benfica, é o mais importante."

Sétima época no clube. Para ti, o que é ser Benfica? "Ser do Benfica é algo excecional, sente-se uma coisa tão intrínseca por sentir Benfica, que me deixa orgulhoso. E sendo benfiquista ferrenho, poder ajudar o meu clube a estas conquistas é algo que sem dúvida nunca pensei que fosse conseguir, mas que me deixa extremamente orgulhoso."