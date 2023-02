António Silva de volta à casa de partida: prodígio do Benfica reencontra o padrinho

António Silva foi escolha de Roger Schmidt no início da época e não deixou fugir o lugar. Jovem central é uma das revelações da equipa encarnada. Em seis meses, o camisola 66 passou de jogar na equipa B para ser chamado ao Mundial. O Benfica quer segurá-lo por mais uma temporada.

Desde que se estreou oficialmente pela equipa A frente ao Boavista, António Silva passou de ser uma promessa da formação encarnada para ser um dos nomes fortes da equipa do Benfica. O JOGO foi perceber como os últimos meses mudaram a vida do central de 19 anos, agora que se apresta para regressar à casa de partida e defrontar a equipa que apadrinhou os seus primeiros passos na ribalta do futebol.

Tudo começou a 27 de agosto, no jogo da 1ª volta frente ao Boavista. Para esse encontro, as escolhas de Roger Schmidt para a dupla de centrais estavam limitadas: Lucas Veríssimo e João Victor continuavam lesionados e o capitão Otamendi estava castigado, depois de ter sido expulso no jogo anterior frente ao Casa Pia. Roger Schmidt até tinha Vertonghen como opção, mas António Silva, por ser destro, acabou por ser aposta do treinador e, com 18 anos, foi chamado à titularidade.

Mais tarde, numa entrevista aos canais do Benfica, descreveu como se sentiu nessa estreia. "Estava ansioso para saber se ia jogar. Quando soube foi uma explosão de alegria. Fui muito tranquilo para o jogo porque tinha tudo para correr bem", contou o defesa.

No jogo seguinte frente ao Paços de Ferreira e com o regresso do titular Otamendi, o central português voltou a ver o jogo a partir do banco. Mas não demorou muito a voltar a ser opção: Morato lesionou-se e António Silva agarrou o lugar. Desde o jogo com o Vizela, a estreia na Luz, o defesa só não foi titular uma vez, nos oitavos de final da Taça de Portugal frente ao Varzim. Num sinal de confiança e aposta da SAD, António Silva renovou contrato até 2027 com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

A qualidade e maturidade do jovem foram aspetos que não passaram ao lado de Schmidt que manteve a aposta também para a campanha europeia. António Silva estreou-se na Liga dos Campeões na vitória caseira frente ao Maccabi Haifa (2-0), e, mais tarde, frente à Juventus inscreveu o nome da lista de marcadores ao apontar o primeiro dos encarnados, na Luz. Voltaria a marcar, desta feita na Liga, com um bis frente ao Estoril.



A chamada ao Catar e a cobiça a aumentar

Para o Mundial, Fernando Santos - que queria jogar numa defesa a quatro - tinha Pepe, Rúben Dias e Danilo como escolhas certas. As exibições de António Silva convenceram. "É uma prova de confiança. Tem de se esforçar como fez quando chegou ao Benfica", explicou o então selecionador nacional que fez António Silva estrear-se logo no particular frente à Nigéria (4-0). No Catar, o defesa tornou-se o jogador mais novo de sempre a representar Portugal num Mundial: aos 19 anos e 33 dias fez dupla com Pepe frente à Coreia do Sul (2-1).

Apesar de internamente se conhecer a qualidade de António Silva, poucos apostavam num crescimento tão rápido. Agora, a intenção é de resistir às propostas dos colossos europeus a que tem sido apontado e segurá-lo, pelo menos mais uma época, apesar de se saber que os clubes vão bater à porta a perguntar por aquele que é o segundo jogador de campo das águias com mais minutos (2544) - só superado por Grimaldo com 2756 no mesmo período - desde esse jogo, no Bessa, há seis meses.

PRINCIPAIS MOMENTOS

09/07/2022

Estreia pelo Benfica, em jogo da pré-época, diante dos ingleses do Reading.

27/08/2022

Estreia oficial e a titular pela equipa principal das águias, na visita ao Boavista.

27/08/2022

Primeiro amarelo visto em jogo da equipa principal, frente aos axadrezados.

02/09/2022

Primeiro jogo pela equipa A na Luz, com o Vizela.

05/09/2022

Assinatura e oficialização da renovação de contrato até 2027.

06/09/2022

Estreia a jogar e a titular na Liga dos Campeões, na Luz, com o Maccabi Haifa.

25/10/2022

Estreia a marcar e na Champions, com a Juventus.

06/11/2022

Primeiro golo na Liga e primeiro bis pela equipa A, na deslocação ao Estoril.

10/11/2022

Convocado por Fernando Santos para o Campeonato do Mundo do Catar.

17/11/2022

Primeiro jogo particular pela Seleção Nacional, diante da Nigéria.

02/12/2022

Estreia oficial pela Seleção, com a Coreia do Sul.

15/02/2023

Primeiro jogo nos oitavos de final da Liga dos Campeões, em Brugge.