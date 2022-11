António Silva apontado como alvo do Manchester United

Em Inglaterra voltam a insistir no alegado interesse do Manchester United em António Silva.

António Silva, uma das grandes surpresas da época do Benfica, fechou esta fase da temporada como titular das águias, com 18 jogos, três golos marcados e a chamada por Fernando Santos para representar Portugal no Mundial do Catar.

Aos 19 anos, o central começa a ver o seu nome trepar nas listas de jogadores apetecíveis no mercado e ontem o jornal "Mirror" apontou-o mesmo como alvo do Manchester United.

A SAD benfiquista não o quer vender já em janeiro e tem a proteção da cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.