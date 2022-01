António Oliveira, novo treinador do Benfica B: "Se tivesse estas infraestruturas teria sido um outro jogador"

Declarações do substituto de Nélson Veríssimo à BTV

Regresso onde se formou como jogador? "A nostalgia existe, é um orgulho enorme voltar a uma casa que bem conheço e que me ajudou muito a formar como jogador e como homem. Se tivesse estas infraestruturas teria sido um outro jogador, são infraestruturas de referência no nosso país e no mundo que ajudam muito os jogadores que têm todas as condições para se desenvolver e ser tudo o que ambicionam."

Equipa B: "Naquela altura a equipa B estava numa fase embrionária, perceber o que dava mas hoje o contexto é diferente, o Benfica cresceu muito com o trabalho de muita gente, de grande qualidade e competência. É uma casa que cresce cada vez mais."

Passado: "Lembro períodos de grande felicidade aqui, como o facto de ser campeão de juniores com Fernando Chalana ao leme. Deixei grandes amigos e alguns ainda cá continuam. Mais tarde voltei para fazer o meu estágio de mestrado nos sub-17 com Bruno Lage. Depois disso começou, há nove anos, a minha aventura como treinador de futebol sempre além fronteiras. Hoje regresso a uma casa que conheço, da qual gosto muito e onde sei que as pessoas também gostam de mim. Tudo farei para ajudar."