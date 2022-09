Antigos centrais do Benfica sem dúvidas: Veríssimo encaixa com Otamendi

Lucas Veríssimo fez dupla com Otamendi antes de se lesionar de forma grave

A O JOGO, três ex-defesas encarnados analisam o cenário de "fartura" que o técnico vai enfrentar nas próximas semanas. Camisola 4 deve ser o último a voltar mas é o par favorito para o argentino.

Há um puzzle que Roger Schmidt vai ter de resolver nas próximas semanas: com João Victor, Morato e, ainda que um pouco mais ao longe, Lucas Veríssimo, a acelerarem para a plena reintegração nos trabalhos da equipa, vai-se esboçando um problema para o alemão em torno da escolha da melhor dupla de centrais que as águias poderão apresentar daí em diante.

Otamendi tem sido o pilar indiscutível e, após a lesão de Morato, que recebeu a preferência de Schmidt no arranque da época até se lesionar, subiu ao palco o jovem António Silva, que também tem dado boa conta do recado ao lado do experiente argentino.