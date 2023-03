Antigo "vice" espera que Soares de Oliveira "proteja o Benfica"

João Braz Frade defende que saída do co-CEO da SAD depende de decisão do próprio

A presunção de inocência é um princípio do qual João Braz Frade não abdica e o desejo de não ver nenhum benfiquista condenado em processos relacionados com o clube é outro desejo que espera ver mantido no futuro. Porém, quando confrontado com a recente acusação do processo "saco azul", o antigo vice-presidente do Benfica não tem dúvidas e formula a expectativa de que Domingos Soares de Oliveira, co-CEO da SAD, acusado de crimes de fraude fiscal e falsificação de documentos, decida o que fazer a partir de agora sempre a pensar na melhor forma de proteger o clube e o afastamento do administrador não está afastado da equação.

"Uma vez que agora veio a acusação, o que me parece importante é que as pessoas acusadas, para protegerem o Benfica, clube e SAD, deveriam ser elas a tomar uma iniciativa, de se demitirem. No caso de Domingos Soares de Oliveira, tendo sido designado em Assembleia-Geral, pode pedir ao seu presidente a suspensão do mandato", analisa a O JOGO o dirigente que exerceu funções no clube entre 2006 e 2009.