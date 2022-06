Antigo internacional inglês elogia Darwin: "Faz-me lembrar Fernando Torres"

Andy Townsend destaca "brilhante" jogo aéreo do avançado uruguaio.

Darwin Núñez é reforço assegurado pelo Liverpool, tendo a confirmação surgido na madrugada desta segunda-feira por parte do Benfica. Andy Townsend, antigo internacional inglês que passou por clubes como Southampton, Chelsea e Aston Villa, deixou rasgados elogios ao internacional uruguaio.

"Darwin faz-me lembrar Fernando Torres, no sentido em que pode ter dois ou três jogadores pela frente e corre, ultrapassa-os. É brilhante no jogo aéreo, quer atacar todas as bolas que vêm no ar, não espera por elas", começou por dizer em declarações ao "Talk Sport".

"Ele tem os atributos necessários para ser um grande sucesso no Liverpool", concluiu Townsend.