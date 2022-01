Certo é que Varela, em final de contrato e sem acordo para renovar, deverá mesmo deixar o clube de Salónica,

Sem jogar desde 9 de dezembro de 2021, Fernando Varela desmente a notícia da imprensa grega de que a transferência do filho Gustavo para o Benfica fosse a razão para deixar de ser opção no PAOK.

"Continuo a treinar com a equipa e antes do meu filho assinar pelo Benfica já não era opção no onze", disse o defesa, antes de finalizar: "Não estou afastado"

Certo é que Varela, em final de contrato e sem acordo para renovar, deverá mesmo deixar o clube de Salónica, onde cumpre atualmente a sexta época.