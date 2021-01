"Antes do jogo com o FC Porto vamos defrontar o meu Estrelinha da Amadora"

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, após a vitória por 2-0 sobre o Tondela.

Alterações no onze: "Em relação ao jogo com o Santa Clara mexi em três setores. Coloquei o Otamendi na defesa, o Pizzi no meio-campo e na frente o Seferovic. Sentimos que nos faltava um jogador com mais peso na área. O Benfica para fazer golos tem de puxar pela sua qualidade. O Otamendi voltou à posição normal dele. Fez um excelente jogo e o Pizzi é um jogador diferente de Taarabt que traz outras coisas ao jogo."

Vaga de covid-19 que afetou o plantel: "Tudo isto do covid-19 é novo para os jogadores e os treinadores. É como mudar o pneu do carro em andamento. Tem um significado e importância no rendimento dos jogadores. Seferovic, depois de 11 dias sem treinar, fez três treinos. O covid-19 é um problema para as equipas de futebol. O Benfica teve 13 casos. Hesitei no Seferovic. Optei por ele. Nós treinadores estamos a ter um problema porque não é só o facto dos jogadores terem covid-19, mas também pela necessidade de terem de se voltar a meter em forma."

Baliza a zeros: "Hoje foi importante não sofrer golos. Quando não se sofre a equipa fica mais tranquila e acredita que pode marcar. O Tondela teve uma oportunidade de golo. O Benfica teve várias oportunidades de golo, foi a equipa mais atacante. Faz parte do papel do Benfica. O Vlachodimos defendeu bem esse lance. O Benfica teve um caudal atacante para sair daqui com um resultado mais volumoso. A equipa demonstrou que está confiante. Sabe o valor que tem, sabemos que ganhar jogos 3-0, 4-0, 5-0 não é a mesma coisa que ganhar 1-0. As nossas vitórias não têm sido com um resultado avolumado. A tranquilidade demonstrada hoje na primeira parte no jogo deu-nos confiança na segunda."

Próximo jogo no campeonato é contra o FC Porto: "Antes do jogo com o FC Porto [14.ª jornada] vamos defrontar o meu Estrelinha da Amadora [oitavos de final da Taça de Portugal], o clube do meu coração e da minha terra clube que já ganhou a Taça de Portugal."