Extremo argentino está a aproveitar os últimos dias de férias com amigos e família, em Ibiza.

Depois de ter sido recebido por mais de dois milhares de benfiquistas na Luz, Di María já voltou a demonstrar a felicidade de estar de regresso a casa. "Estou muito feliz por estar de volta ao Benfica. É muito bom voltar ao meu primeiro clube na Europa, fui muito feliz aí", respondeu a perguntas na aplicação social "The Residency". O internacional argentino está de férias em Ibiza e só se junta ao plantel encarnado no dia 11, na próxima terça-feira, e garante que está a aproveitar bem os dias: "Estou a gozar os últimos dias de férias com a família e amigos".

Destapando um pouco do véu do que quer para o futuro, Di María, que tem contrato assinado com o Benfica até junho de 2024 admite que quer ser campeão pelo seu clube de origem, na Argentina. "Antes de me retirar, gostaria de ganhar um campeonato com o Rosario Central, um objetivo que está pendente", afastando a hipótese de estar no Mundial em 2026. "Não me parece que estarei no próximo Mundial, há jovens jogadores que nos irão representar como sempre e dando tudo". Sobre a cidade que vai agora, de novo, acolhe-lo, o jogador de 35 anos elogia Lisboa pelas... "pessoas".