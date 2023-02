Antes de Schjelderup, Benfica terá chegado aos dois dígitos por outro jogador

Octavian Popescu, jovem do Steaua Bucareste, era muito bem encarado pelos responsáveis encarnados, mas decisão final passou pelo norueguês de 18 anos, dizem na Roménia

Reforço de inverno do Benfica, Andreas Schjelderup custou nove milhões de euros aos cofres encarnados. Ainda assim, de acordo com a imprensa romena, o norueguês não era a primeira opção, dado o interesse do clube da Luz num outro jovem desde o verão.

Segundo o jornal Prosport, da Roménia, o Benfica chegou a oferecer, no verão de 2022, 10 milhões por Octavian Popescu, jovem extremo do Steaua Bucareste. Desde então, o rendimento do internacional sub-21 não foi o melhor, o que levou os responsáveis encarnados a avançarem por Schjelderup, que foi mais barato num primeiro momento, mas que poderá acabar mais caro, uma vez que o negócio pode chegar aos 14 milhões.

Octavian Popescu, de 20 anos, está a cumprir a terceira temporada no Steaua Bucareste. Leva 107 jogos e 15 golos marcados.