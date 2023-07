Antes de avançar por Jorge Jesus, Al Hilal levou nega de Roger Schmidt

O treinador das águias foi alvo de sondagem do Al Hilal, antes do emblema árabe avançar por Jorge Jesus. Roger Schmidt valorizou-se com a conquista do campeonato e despertou cobiça no novo mercado em explosão. Já antes, com a campanha na Champions, havia suscitado interesse na Europa.

A preparar a segunda temporada no Benfica, Roger Schmidt foi alvo do interesse de emblemas da Arábia Saudita, entre os quais o Al Hilal, este ainda antes de o clube saudita optar por avançar para Jorge Jesus. No entanto, segundo apurou O JOGO, o técnico germânico não admitiu colocar em cima da mesa a possibilidade de rumar a novas paragens, preferindo manter-se ao serviço do emblema encarnado.

Depois de ter renovado contrato ainda antes do final da temporada, estendendo a sua ligação ao Benfica agora até 2026, Schmidt deu assim uma prova de fidelidade às águias, apostando na continuidade de um projeto que já elogiou várias vezes. "Vamos atrás de títulos e isso é uma grande motivação para mim. Foi uma decisão clara, para mim, permanecer mais tempo no Benfica", disse, após assinar o novo vínculo.

O plano do técnico passa agora por cimentar a sua posição e o domínio encarnado, ou seja, dar sequência ao título conquistado em 2022/23 com nova temporada de sucesso - isto depois de ter quebrado um jejum de quatro anos sem festejos no campeonato. Por isso, não se mostrou recetivo às sondagens das arábias, ele que ainda no decorrer da última temporada tinha suscitado também interesse de outros clubes, então do Velho Continente. A campanha realizada na Liga dos Campeões - onde conduziu o emblema benfiquista aos quartos de final já depois de ter vencido um grupo que contava com Paris Saint-Germain e Juventus, além do Maccabi Haifa - colocou o treinador no radar de vários clubes europeus, que olharam com atenção para Schmidt. A exemplo do que tinha sucedido em 2020/21, as águias superaram a primeira eliminatória após a fase de grupos e nessa altura houve diversos emblemas a colocarem o treinador debaixo de mira. O Chelsea, que contratou em janeiro Enzo Fernández por 121 milhões de euros, foi um dos clubes interessados em Schmidt.

Satisfeito com o trabalho do treinador, o Benfica decidiu segurá-lo antecipadamente e acelerou o processo de renovação. Por isso, mesmo tendo Roger Schmidt assinado inicialmente por duas épocas, Rui Costa decidiu premiar o técnico, que até confessou a surpresa pela decisão. Agora, o objetivo é dar sequência ao que considera o seu ponto alto. "A conquista do título foi o momento mais lindo e grandioso que vivi até agora na minha carreira em termos de valor e importância", disse o treinador benfiquista.