Ángel Di María deixa promessa: "O melhor está para vir"

Argentino marcou três golos na pré-temporada

O Benfica fechou a pré-temporada com uma derrota na deslocação ao terreno do Feyenoord, desfecho que se seguiu ao desaire anterior com o Burnley. Apesar do menor rendimento do conjunto orientado por Roger Schmidt nas últimas partidas, Di María mantém a confiança no futuro e promete alegrias aos adeptos encarnados.

"Continuamos a preparação. O melhor está para vir", escreveu o internacional argentino no Instagram. Di María contabiliza três golos na pré-temporada, tendo sido lançado pelo treinador alemão como titular por quatro vezes.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ángel Di María (@angeldimariajm)





