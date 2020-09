André Ventura: "Se Vieira fosse condenado por corrupção, teria de sair do Benfica"

Deputado do Chega e adepto assumido do Benfica diz ter sido "convidado para fazer várias coisas" nas eleições do clube da Luz.

André Ventura, deputado do partido Chega e adepto do Benfica, comentou esta segunda-feira o caso do apoio de António Costa e Fernando Medina a Luís Filipe Vieira.

Ambos integram a Comissão de Honra do presidente do Benfica, facto de Ventura não deixou passar em claro, falando em "incoerência".

"Fui convidado para fazer várias coisas nestas eleições do Benfica, entendi que não devia aceitar por ter estabelecido esse compromisso, mas não deixo de notar a incoerência dos que me atacaram por ligações ao Benfica e hoje estão nestas comissões", atirou o deputado, em declarações à TVI. Sobre o envolvimento de Vieira em processos de Justiça, foi taxativo:

"Se o Luís Filipe Vieira fosse condenado por corrupção, teria de sair da presidência do Benfica. Acho que ele também pensa assim", rematou André Ventura.