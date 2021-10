André Almeida volta a parar: o tempo de ausência estimado

Confira os jogos que o capitão do Benfica deverá falhar.

André Almeida vai falhar os próximos jogos do Benfica devido a lesão. O polivalente defesa dos encarnados foi aposta de Jorge Jesus no onze inicial frente ao Bayern mas a participação do capitão terminou aos 40 minutos devido a uma lesão muscular numa coxa, como assumiu o próprio no fim da partida.

Após a análise do departamento médico do Benfica, está agora apontado que o jogador tenha de parar duas a três semanas. Ou seja, falhará as próximas deslocações, a Vizela, Vitória de Guimarães (Taça da Liga), Estoril, Bayern (Champions) e a receção ao Braga, para o campeonato nacional.

Recorde-se que Almeida esteve parado dez meses devido a uma rotura de ligamentos no joelho direito.