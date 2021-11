"André Almeida? Se estiver bem fisicamente, vai desempenhar aquele lugar super-bem"

André Almeida, no final do Barcelona-Benfica

Declarações de Jorge Jesus na antevisão do Belenenses-Benfica, da 12ª jornada da Liga Bwin

André Almeida anula contratação de central? "Os sistemas de jogo são iguais para todos os treinadores mas a dinâmica do sistema é vista de forma diferente por cada treinador. Eu vejo um sistema de três defesas, particularmente os que jogam por fora, na direita ou na esquerda. O André é um jogador que foi lateral-direito ao longo dos anos e, quando se joga numa estrutura de três, o importante é ter jogadores por fora que já tenham sido laterais, como o André. Se tudo correr fisicamente bem sei que ele vai desempenhar aquele lugar super-bem. Estou tranquilo até janeiro e depois de janeiro."

Otamendi no meio: "O Otamendi, jogando numa estrutura de três defesas, é muito importante a jogar no meio porque não se desposiciona muito. Por isso tem mais tempo para comandar a linha de três, joga mais de posição antes de passar à ação. Jogando no meio é posto à prova mais pela profundidade do jogo frontal ou nas costas e ele organiza muito bem a equipa. Não saindo dali ajuda muito mais a equipa e o jogo que fez em Barcelona, não sei se foi o melhor jogo que fez no Benfica, se calhar seguramente foi, tem a ver com isso. Chegou a esse jogo frresquinho e em condições físicas esteve muito bem."