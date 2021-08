André Almeida: "Quem vem para o Benfica tem que estar habituado a todo o tipo pressão"

André Almeida, lateral-direito do Benfica

Declarações de André Almeida, lateral-direito do Benfica, na conferência de antevisão para o encontro com o PSV, relativo à primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões.

Estratégia: "O Benfica joga com três centrais desde a segunda metade da época passada. Eu não estava a treinar no campo, mas estava a treinar na sala, com o míster, e vou aprendendo os posicionamentos de uma e outra posição. Onde ele achar que vou ajudar a equipa é aí que vou estar."

Diogo Gonçalves: "Tenho visto um grande crescimento toda a equipa, não só do Diogo. Vejo também um Gilberto muito forte a querer ajudar toda a equipa. A minha função passa por estar no melhor momento possível para ajudar a equipa assim que o mister desejar."

Pressão: "Eu acho que quem vem para o Benfica tem que estar habituado a todo o tipo pressão. Aqui só se joga para vencer, é uma pressão boa para estar numa competição bonita, onde estão os melhores jogadores e queremos estar nela."

PSV: "Nós estamos confiantes, sabemos do trabalho que estamos a desenvolver e também só temos vitórias até agora. Mas claro que vemos qualidade do outro lado também, o PSV é equipa forte, com excelentes jogadores, mas de tudo faremos para vencer o jogo de amanhã."