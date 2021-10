André Almeida não escondeu felicidade: "Por todo o processo que passei foi muito importante"

Capitão do Benfica lesionou-se há precisamente um ano

André Almeida fez, na Trofa, o décimo primeiro no 290.º jogo com a camisola do Benfica. O capitão dos encarnados não ficou surpreendido com as dificuldades criadas pelo adversário da II Liga.

"Sabíamos que ia ser um jogo complicado porque o Trofense é uma equipa bem organizada. Criou-nos algumas dificuldades sobretudo no processo defensivo deles, mas penso que o mais importante foi sairmos daqui com uma vitória e com a passagem para a próxima fase".

Análise à exibição individual

"Para mim, a nível pessoal foi um jogo muito importante por todo o processo que eu passei. Faz amanhã um ano que me lesionei, foram os meus primeiros 120 minutos passado um ano estou muito feliz por me sentir cada vez melhor fisicamente e espero que com o meu crescimento possa ajudar a equipa, como fiz neste jogo".

Golo decisivo no prolongamento

"Calhou-me a mim como podia ter calhado a outro colega. O importante é sentirmo-nos bem e irmos fazendo o nosso trabalho e as coisas vão aparecendo".

Dificuldades na Taça de Portugal, um dos grandes objetivos do Benfica

"Sabemos que a Taça é mesmo assim, com estes ambientes assim, jogando em campos difíceis e em campos mais curtos, o que cria algumas dificuldades. A Taça é uma competição bonita também por causa disso e é por isso também que queremos conquistá-la".