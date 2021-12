André Almeida no momento em que deixava o relvado do Dragão

Capitão do Benfica foi expulso aos 48" e não se deixou ficar na saída para o balneário. Águias com dez virou tendência.

Decorria o minuto 48 do clássico entre FC Porto e Benfica quando André Almeida foi expulso na sequência de um lance com Otávio, em que viu o segundo cartão amarelo na partida e consequente vermelho.

Quando se dirigia para o túnel, visivelmente frustrado com a decisão de Hugo Miguel, o capitão do Benfica respondeu às muitas vaias dos adeptos da casa, batendo no símbolo do clube da Luz, já depois de ser confortado por Luisão. A expulsão do lateral, aliás, confirmou uma tendência recente nos duelos entre FC Porto e Benfica.

Nas últimas cinco épocas, o Benfica acabou reduzido a dez em três partidas no Dragão a contar para o campeonato: Zivkovic, em 17/18, Gabriel, em 18/19 e, agora, André Almeida. No recente embate da Taça, Otamendi também foi expulso, assim como Evanilson (FC Porto).