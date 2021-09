André Almeida está fora da convocatória do Benfica para o jogo com o Santa Clara

Talocha em disputa com André Almeida

Defesa-direito está a contas com problemas físicos.

Jorge Jesus revelou esta sexta-feira que André Almeida não está na convocatória do Benfica para a deslocação aos Açores, onde as águias defrontarão o Santa Clara no sábado.

Questionado sobre se André Almeida poderia entrar no esquema tático da equipa, pelas dúvidas colocadas em relação a Otamendi e Lucas Veríssimo, Jesus informou sobre a indisponibilidade do português.

"André Almeida, se tivesse treinado regularmente nestas duas semanas, podia ser opção. Depois do jogo do Tondela teve um problema físico, trabalhou sempre limitado e não vai estar na convocatória para os Açores. Assim, essa pergunta não se coloca", afirmou.

"Já tenho 90 por cento a equipa [que vai jogar] na minha cabeça, [a dúvida é] face ao que os jogadores [Otamendi e Veríssimo] possam dizer. A partir daí vou definir. Trabalhámos a equipa nestas duas semanas a pensar nas duas hipóteses", concluiu.