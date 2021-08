André Almeida espreita titularidade, mas há mais mexidas: o onze provável do Benfica

Depois da gestão feita pelo treinador das águias na visita ao Gil Vicente, a partida desta noite deve ficar marcada pelos regressos de Grimaldo, Weigl, João Mário, Rafa e Pizzi ao onze inicial

Jorge Jesus poderá devolver a André Almeida o lugar que foi seu durante largos anos na lateral direita do Benfica. Com Diogo Gonçalves de fora da lista de convocados que o técnico levou para o jogo desta noite, em Eindhoven, frente ao PSV, Jorge Jesus pondera apostar na maior experiência e leitura tática do agora primeiro capitão das águias, em comparação com Gilberto.

Caso suba mesmo de início ao relvado, isso significará a primeira titularidade nos últimos dez meses, desde que se lesionou gravemente ante o Rio Ave em outubro do ano passado.

Diogo Gonçalves, o lateral que entrava na época como principal candidato ao lugar, sentiu alguns problemas físicos precisamente no jogo com o PSV, na Luz, tendo sido substituído já depois de ter ouvido várias reprimendas de Jorge Jesus pelo seu posicionamento defensivo. Também não alinhou com o Arouca, devido ao vermelho visto com o Moreirense, e viu Gilberto ser o eleito na última partida, contra o Gil Vicente.

O ala português, de 24 anos, esteve a trabalhar aparentemente sem limitações no treino de ontem de manhã, mas o técnico não quis arriscar ainda o regresso do jogador. Por seu lado, André Almeida foi já lançado em três partidas, para ganhar andamento, e pode agora ter mais minutos.

De resto, e tendo em conta a gestão feita por Jesus frente ao Gil, Grimaldo, Weigl, João Mário, Rafa e Pizzi também têm caminho aberto para regressarem ao onze, com um ataque onde Yaremchuk deve ser o homem mais avançado. Vertonghen também deve voltar à defesa.

Defesa a três com Vertonghen

A entrada de André Almeida para o lado direito é uma das opções que Jorge Jesus tem em mente, mas há mais uma possibilidade nos planos do treinador. A disponibilidade física de Vertonghen coloca em sério risco a titularidade de Morato, devendo mesmo o belga ser o eleito para completar o tridente de centrais. A decisão, porém, ainda não está cimentada na avaliação, que hoje irá ainda analisar a questão com o experiente central.

Onze provável do Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen; André Almeida, João Mário, Weigl e Grimaldo; Pizzi, Yaremchuk e Rafa.