André Almeida deixa garantia antes do Barcelona-Benfica: "A equipa está bastante tranquila"

Declarações do capitão do emblema encarnado à Eleven Sports.

Postura do Benfica para o jogo: "A postura do Benfica vai ser como tem sido agora, disputar todos os jogos para tentar vencer. Queremos vencer o Barcelona para ficarmos mais perto do apuramento."

Altura para surgirem os golos não é importante: "Marcar cedo ou durante o resto do jogo, o que importa é marcar e vencer."

Estado de espírito: "A equipa está bastante tranquila, sabe o que tem vindo fazer e vai por em prática as ideias do Benfica."