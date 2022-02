André Almeida ausente no último treino do Benfica antes da Champions

Defesa está a contas com uma lombalgia e é baixa.

O Benfica efetuou na manhã desta terça-feira o derradeiro treino antes do encontro com o Ajax, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Destaque para a ausência de André Almeida. O defesa está a contas com uma lombalgia e juntou-se a Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Seferovic no lote de jogadores indisponíveis por motivos físicos. O capitão das águias falhou, aliás, o encontro com o Boavista, na ronda anterior do campeonato.

O jogo entre as águias e o campeão dos Países Baixos tem início marcado para as 20h00 de quarta-feira.