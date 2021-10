André Almeida aborda lesão e derrota com o Bayern: "Para o que se passou no jogo..."

André Almeida, defesa do Benfica, saiu lesionado do jogo com o Bayern

Declarações de André Almeida à Eleven Sports e à TVI após a goleada sofrida pelo Benfica no Estádio da Luz, 0-4, frente ao Bayern.

Lesão: "Foi uma lesão muscular. Vamos analisar e ver o que será. As lesões fazem parte e temos de tratar."

Análise: "Preparámo-nos bem para este jogo, fizemos 70 minutos bem conseguidos, antes do golo tivemos uma clara oportunidade de golo. A bola parada desequilibrou, a partir do primeiro golo a equipa desequilibrou-se um bocadinho. Temos de nos focar no que fizemos bem. Para o que se passou no jogo, o resultado é um pouco desnivelado, o Benfica podia ter feito golos, mas o futebol é assim mesmo e vamos pensar já no jogo com o Vizela."

Melhorar em Munique: "Queremos estar nesta prova o mais tempo possível. Demos uma boa imagem e queremos estar melhor em Munique."