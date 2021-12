André Almeida: "A ansiedade foi subindo à medida que ouvíamos o feedback das bancadas"

Declarações do defesa encarnado, no final do encontro com o Dínamo de Kiev (2-0)

Jogo: "Este é um grupo unido, que tem vindo a trabalhar bem. Foi duro para nós, o último jogo não foi bem conseguido. Entrámos de forma ideal hoje, fomos ajudados pelos adeptos. Foi uma primeira parte boa, depois fomos mais contidos e com menos discernimento. O Benfica está onde tem de estar. Temos de agradecer aos adeptos o apoio nas fases mais difíceis."

Quartos-de-final? "Agora é jogo a jogo. Esperemos pelo sorteio, ver o que nos calha, e tentaremos dar boa resposta."

Reação: "Estamos orgulhosos do que fizemos. Foi a melhor reação ao último jogo. Era um grupo muito difícil e o Benfica deu uma resposta cabal. Acreditámos sempre que podíamos fazer diferente e chegar aos oitavos. Conseguimos uma vantagem de 2-0. O grupo está de parabéns. Estávamos focados no que tínhamos de fazer. Queríamos fazer primeiro o nosso trabalho. A ansiedade foi subindo à medida que ouvíamos o feedback das bancadas. Fizemos quatro pontos com o Barcelona e com o Dínamo, fomos claramente a segunda melhor equipa do grupo."

Lesão: "Tenho tido altos e baixos após a lesão, mas tenho vindo a crescer."