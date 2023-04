Ancelotti, treinador do Real, destaca o Benfica: "O Inter não é favorito"

Treinador italiano do campeão europeu em título diz que as águias estão em melhor forma.

O Benfica defronta o Inter nos quartos de final da Liga dos Campeões e, na opinião de Carlo Ancelotti, tem boas possibilidades de seguir em frente.

"No papel, o Benfica está melhor do que o Inter. Tem estado muito bem na Liga dos Campeões e também no campeonato. É uma equipa sólida", afirmou o técnico do Real Madrid, em declarações à Radio Anch'io Sport, da Radio Rai. "O Inter não é favorito, mas tem uma oportunidade de se redimir de uma época em que está aquém das expectativas internamente", vincou ainda o treinador do Real Madrid, detentor do título europeu.

Quem seguir em frente, irá medir forças com Nápoles ou Milan, que jogam um duelo italiano nos quartos de final da prova milionária. "Neste tipo de partidas os jogadores podem sentir a pressão, mas vão estar altamente motivados e por isso não são precisos grandes discursos. A tónica das palavras tem de estar relacionada com a estratégia para o jogo. Se marquei um encontro com Maldini em Istambul? Expressei apenas o meu desejo em relação a uma equipa da qual gosto muito. A eliminatória entre Milan e Nápoles vai ser muito equilibrada. Seria bom encontrar o Milan em Istambul? Seria bom para as duas equipas, mas todos querem estar na Turquia", declarou, sobre a final.

A primeira mão entre Benfica e Inter joga-se em Lisboa, a partir das 20h00 de terça-feira. O segundo jogo, em Itália, será no dia 19.