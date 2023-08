Anatoliy Trubin já está em Lisboa para assinar pelo Benfica

Trubin vai assinar um contrato válido por cinco temporadas, até 2028, nos próximos dias.

Anatoliy Trubin chegou esta segunda-feira a Lisboa, acompanhado por Rui Pedro Braz (diretor-desportivo), um passo mais para assinar pelo Benfica.

Os encarnados vão pagar 10 milhões de euros, mais um milhão de eventuais bónus, pelo passe de Trubin, com os ucranianos a ficarem com 40 por cento do valor da mais-valia de uma futura transferência do guarda-redes.

Formado no Shakhtar Donetsk, Trubin realizou 38 partidas pelo emblema ucraniano na época passada, vencendo o campeonato.