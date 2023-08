Analisam reforço do Benfica: "Kokçu vai crescer e será importante no futuro"

Tonny Vilhena, jogador do Panathinaikos que era opção de recurso para o Benfica caso tivesse falhado a contratação de Enzo Fernández, acompanhou a projeção de Kokçu

Opção de recurso para o Benfica caso tivesse falhado a contratação de Enzo Fernández, Tonny Vilhena , agora no Panathinaikos, adversário do Braga na luta pelo acesso à Champions, atuou no Feyenoord ao lado de Kokçu, reforços dos encarnados, na altura com 17 anos.

"É um ótimo jogador. Fez uma grandíssima época, foi campeão e era o capitão do Feyenoord. Vai crescer e será importante no futuro."

As visitas de Vilhena a Portugal contemplaram ainda o período em que o irmão Randy prestou provas, sem sucesso, no Salgueiros. "Não funcionou, hoje joga no clube da nossa terra nos Países Baixos e ajuda crianças desfavorecidas".

