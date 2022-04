Amarelos "ajudam" na gestão: o onze provável do Benfica frente ao Belenenses

Além do embate com o Liverpool, o dérbi com o Sporting também pesa. Grimaldo e Everton, em risco, devem sair do onze.

A pensar na deslocação da próxima quarta-feira ao terreno do Liverpool, na segunda mão dos quartos de final da Champions, Nélson Veríssimo prepara-se para diversas alterações no onze ante o Belenenses. E além do embate com os reds também a partida com o Sporting, dia 17, pesa na gestão a fazer, até porque Grimaldo e Everton, ambos com quatro amarelos na Liga Bwin, devem ser resguardados.

A equipa deverá sofrer alterações profundas a começar pela defesa, onde além do castigado Vertonghen e do já referido Grimaldo o lateral Gilberto também poderá dar lugar a André Almeida. No miolo, Weigl, com muitos quilómetros nas pernas, poderá sair por Meité, sendo que as alas devem também ser refrescadas. No ataque, Yaremchuk poderá ser novidade no onze.

Onze provável do Benfica: Vlachodimos; André Almeira, Otamendi, Morato e Lázaro; Taarabt, Meité e Paulo Bernardo; Diogo Gonçalves, Yaremchuk e João Mário.