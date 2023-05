Alvo prioritário do Benfica ainda é caro mas já fala da saída: "Não excluo nenhum cenário"

Tentado em janeiro pelas águias, para o lugar de Enzo Fernández, o negócio não avançou porque o Feyenoord pediu... 40 milhões de euros

À semelhança de Milos Kerkez, também no campeonato neerlandês joga outro alvo considerado prioritário por Roger Schmidt. Trata-se de Orkun Kokçu, médio e capitão do já sagrado campeão Feyenoord, considerado um dos melhores jogadores da competição e cujo futuro está a ser apontado a uma choruda transferência. Aliás, o próprio jogador admite já a forte possibilidade de deixar os Países Baixos na próxima janela de mercado.

"Não excluo nenhum cenário neste momento. Também não seria inteligente da minha parte dizer agora que me vou embora. Este ano foi muito bom e não consigo prever o que o futuro me reserva, mas se der o salto este seria o momento perfeito e mais bonito para acontecer", afirmou o médio de apenas 22 anos à ESPN, lembrando, contudo, que "na época passada também se pensava que a transferência iria avançar", tendo o turco permanecido no Feyenoord e carregado a equipa até à conquista do título com 12 golos e cinco assistências.

Tentado em janeiro pelas águias, para o lugar de Enzo Fernández, o negócio não avançou porque o Feyenoord pediu... 40 milhões de euros. Nesse sentido, a contratação do motor do campeão neerlandês é vista na Luz como muito complicada e dependente de um corte significativo nas exigências ou na aceitação de um modelo de negócio com variáveis expressivas.