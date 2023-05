Alvo do Benfica troca dinheiro por crescimento: "Quero ir para um clube onde vá jogar muito"

Pretendido pelas águias para suceder a Grimaldo, Milos Kerkez, lateral esquerdo do AZ Alkmaar, admite sair no final da época e define a prioridade: crescimento como jogador

Referenciado pelo Benfica para ocupar a lateral esquerda a partir da próxima época, como sucessor de Grimaldo, Milos Kerkez reconhece que está a "aquecer" o mercado, tendo em conta os clubes de olho na sua contratação. Mas, dando praticamente como certa a sua mudança de camisola para a próxima época, assegura que vai dar prioridade ao lado desportivo em detrimento da questão financeira.

O internacional húngaro reconhece que a corrida pela sua contratação está animada, face à existência de muitos clubes na sua peugada. Águias querem baixar os 15 M€ desejados pelo emblema neerlandês.

"Quero ir para um clube onde vá jogar muito. Não estou preocupado com o dinheiro, mas sim com o meu crescimento", atirou o lateral esquerdo do AZ, em entrevista ao jornal "De Telegraaf". "Já não é mais um segredo que há muitos clubes interessados em mim. Max [Huiberts, o diretor para o futebol do AZ Alkmaar] já me disse que falou com muitos clubes. É o futebol. Aparentemente estive bem esta época", acrescentou o internacional húngaro, de 19 anos, falando de um "interesse muito sério" na sua contratação.

Com contrato até 2026, Kerkez vê o AZ apontar nesta fase a um valor a rondar os 15 milhões de euros, algo que o Benfica pretende negociar e baixar. As águias estão a par de todas as informações sobre o processo e encetaram já conversas com o pai e representante do defesa, Sebastijan Kerkez, que, como o jogador refere, assume as negociações tendo em vista a sua transferência.

"O meu pai está em cima disso, por isso posso focar-me em jogar futebol. Depois vamos ver o que o futuro me reserva"

"Vamos ver o que vai acontecer. O meu pai está em cima disso, por isso posso focar-me em jogar futebol. E agora o foco está totalmente virado para o PSV. Queremos ganhar. Vamos ver se chega para alcançar o terceiro lugar", atirou, apontando ao desafio de domingo da Eredivisie, prova na qual a equipa de Alkmaar tenta ainda roubar o último lugar do pódio ao Ajax. "Depois vamos ver o que o futuro me reserva", reforçou.