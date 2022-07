Alvo do Benfica treina em Ibiza com Vini Jr.

Reinier é desejado pelas águias, por empréstimo

Reinier, alvo do Benfica para reforçar o plantel por empréstimo do Real Madrid, está em Ibiza com a coqueluche merengue Vinícius Jr. e a dupla de brasileiros tem apurado a forma em conjunto, como revelaram em publicações das redes sociais.

O médio ofensivo pretendido pelo Benfica não se deve apresentar no Real Madrid este sábado, depois de dois anos cedido ao Dortmund, e pode rumar ao clube da Luz.

Reinier foi colocado na lista de "jogadores com inscrição pendente", ao lado do japonês Kubo e dos espanhóis Álvaro Odriozola e Borja Mayoral, todos emprestados na última temporada. Não contam para Carlo Ancelotti. O jogador vê com bons olhos a mudança para o Benfica.