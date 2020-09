Alvo do Benfica, Rúben Semedo recusa renovação com o Olympiacos

Defesa valorizou-se com Jesus no eixo do Sporting e as águias apontam à dívida dos gregos quanto aos negócios de Pêpê e João Carvalho para baixarem substancialmente dos dez milhões de euros

Rúben Semedo, segundo apurou O JOGO, terá recusado uma oferta de 700 mil euros líquidos por temporada para renovar com o Olympiacos. O central, vinculado ao clube orientado por Pedro Martins até 2023, rejeitou uma abordagem dos helénicos, os quais pretendiam amarrá-lo até 2025 depois da boa época no eixo defensivo e que culminou com a conquista do campeonato grego.

Semedo foi contratado ao Villarreal por 4,5 milhões de euros e não estava nos mais bem pagos do plantel, daí o interesse do emblema do Pireu, que quer compensar o sexto jogador com mais minutos (3882) na última época, distribuídos por 45 jogos e nos quais marcou cinco golos. Neste momento, o Olympiacos está a negociar salários a rondar 1,2 milhões de euros com outros jogadores.

O Olympiacos está ciente do assédio dos encarnados e Pedro Martins tem pedido que o clube faça um esforço para manter o ex-Sporting: o jogador sabe do interesse do Benfica, que chega ao milhão de euros de salário anual para o contratar.

Rúben Semedo foi vendido ao Villarreal por 14 milhões de euros em 2017, após época e meia de valorização no Sporting ao comando de Jorge Jesus. O central de 26 anos vê com bons olhos um possível regresso a Portugal, nomeadamente por voltar a trabalhar com o técnico amadorense.

Os gregos querem 10 M€, mas o Benfica pretende gastar o menos possível, ainda reclamando da dívida do presidente Evangelos Marinakis, que tem por saldar valores da venda de João Carvalho (o Nottingham ainda tem a pagar 5 M€) e 3 M€ por ter contratado Pêpê, médio do V. Guimarães de quem as águias detinham metade do passe.