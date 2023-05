Alvo do Benfica revela: "Encanta-me o futebol espanhol"

Milos Kerkez, lateral do AZ, tem sido associado aos encarnados. Falou com o jornal Marca e revelou um certo encantamento com La Liga

Milos Kerkez, lateral do AZ, tem sido dado como alvo do Benfica para o lugar de Grimaldo. O pai do jogador já admitiu conversas com os responsáveis dos encarnados e, enquanto não há fumo branco, o atleta revelou um certo encantamento com o futebol que se pratica no país vizinho.

"Encanta-me o futebol espanhol, vejo muitos jogos de La Liga. Especialmente, recordo alguns clássicos loucos. Imagino-me a jogar ali um dia. Mas, como disse, não me distraio. Temos ainda muito para jogar no AZ Alkmaar", explicou, em entrevista à Marca.

Kerkez, de apenas 19 anos, que leva cinco golos e seis assistências em 2022/2023, abordou ainda um pouco das características principais do seu futebol.

"Gosto de apoiar o ataque, mas também ajudo muito na defesa. Faço as duas coisas. Ajudo os meus companheiros a criar oportunidades e cruzamentos e, ao fazê-lo, ajudo a aumentar as nossas hipóteses de marcar golos. Também ajudo os laterais e os médios a abrir espaços", atirou.

Leia também Ciclismo João Almeida no final da quinta etapa do Giro: "Perdi quatro anos de vida..." Declarações de João Almeida à comunicação da UAE Emirates, após a quinta etapa do Giro, tirada marcada por várias quedas e muita chuva. "Foram quatro horas de corrida e eu perdi uns quatro anos de vida", disse o português, quarto classificado na geral.

Recorde-se que o AZ Alkmaar medirá forças com o West Ham, na primeira mão das meias-finais da Conference League. O clube neerlandês procura a segunda final europeia da sua história.