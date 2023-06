Alvo do Benfica pede aos adeptos para fumarem menos erva

Guarda-redes do Athletico Paranaense deixou recado no final do triunfo por 1-0 sobre o Corinthians

Bento, guarda-redes que o Benfica negoceia para reforçar o plantel às ordens de Roger Schmidt, deixou um recado inusitado aos adeptos do Ahtletico Paranaense, pedindo-lhes que... fumem menos erva.

A solicitação, através de uma publicação nas redes sociais, teve grande impacto, despertando muitas reações.

Na sua conta do Twitter, o guarda-redes pediu aos membros da claque para que na próxima ocasião tenham mais cuidado com o F1 (abreviação na gíria para fumar um, ou seja, fumar um cigarro de erva). "Galera que gosta de F1 (não da corrida), pega leve da próxima vez, ainda bem que não veio 'chute' no 1.º tempo ali", escreveu Bento, brincando até com a falta de trabalho na primeira parte, algo que o podia ter prejudicado.