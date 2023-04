Alvo do Benfica na lista dos mais promissores à frente de Endrick

Milos Kerkez, lateral esquerdo do AZ Alkmaar, está a ser seguido pelas águias

O canhoto Milos Kerkez, lateral que as águias estão a avaliar para reforçar o plantel em 2023/24, é considerado um dos jogadores mais promissores do mundo, segundo um estudo do CIES, observatório internacional de futebol, numa análise a jogadores sub-20.

Kerkez está no top-10 da lista e à frente de jogadores como Endrick, que já assinou pelo Real Madrid.

Recorde-se que há vários portugueses nos mais promissores, com destaque para António Silva, em quarto.

Eis o top-10:

1. Pablo Gavi (Barcelona)

2. Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

3. Marcos Leonardo (Santos)

4. António Silva (Benfica)

5. Vítor Roque (Athletico)

6. Alejandro Balde (Barcelona)

7. Milos Kerkez (AZ Alkmaar)

8. Endrick (Palmeiras)

9. Ângelo (Santos)

10. Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)