Alvo do Benfica faz publicação nas redes sociais e desperta muitas reações

Milos Kerkez, lateral do AZ, tem sido apontado ao clube encarnado. Adeptos fizeram-se ouvir e ler nas redes sociais do jogador

Milos Kerkez, lateral do AZ que tem sido apontado ao Benfica, fez um post nas redes sociais que deixou os adeptos encarnados entusiasmados quanto ao futuro.

Partilhando uma ampulheta, acompanhada de uma fotografia do próprio à espera de uma chamada, o lateral recebeu muitos pedidos para jogar no Estádio da Luz na próxima temporada.

O lateral de 19 anos, que está no AZ Alkmaar desde janeiro de 2022, leva cinco golos e seis assistências no atual quarto classificado do campeonato neerlandês.