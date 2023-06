Alvo do Benfica é aposta "para dez anos": "É uma questão de tempo até chegar à seleção"

Bento, guarda-redes desejado pelas águias, é aprovado por António Oliveira, que já o treinou

O Benfica ataca a contratação de Bento, guarda-redes do Ahtletico Paranaense e, apesar da primeira nega do clube canarinho, o plano das águias passa por tentar assegurar o guardião de 24 anos. António Oliveira, agora no Cuiabá, conhece bem o jogador, depois de o ter orientado no clube brasileiro, e aprova a aposta. "O Bento é guarda-redes para dez anos. É evidente que a partir do momento em que a transferência se concretizar não vai ficar por aqui", vaticinou, em declarações à Antena 1.

Apesar da nega do Athletico Paranaense à oferta já apresentada, o plano das águias é tentar assegurar o guardião de 24 anos. "É uma questão de tempo até chegar à seleção", diz o técnico.

O Ahtletico Paranaense não fecha a porta à saída do guardião, mas pretende fazer dele a maior venda no Brasil entre jogadores da posição. Mário Celso Petraglia, presidente do emblema de Curitiba, revelou a O JOGO a nega dada às águias, até porque está defendido por uma cláusula de rescisão do atleta de 60 M€. E António Oliveira acredita que o futuro de Bento tem muitas páginas por escrever.

"É uma questão de tempo até chegar à seleção. É uma confirmação no futebol mundial deste ano e está bem cotado no mercado. Quem o tiver ficará bem servido", assegurou, falando de um "guarda-redes de grande qualidade". "É muito jovem, mas é já uma confirmação. Está talhado não só para os grandes, mas para todos os momentos. Transmite grande segurança, é muito fiável e tem uma personalidade e caráter fortíssimos. Não treme. Dá pontos e é muito competente. É uma pessoa extraordinária e um profissional fantástico", disse.