Alvo do Benfica comparado com guarda-redes do Palmeiras: "É muito melhor"

Presidente do Athletico Paranaense mantém-se inflexível e não vai facilitar na negociação com as águias.

Bento é a prioridade do Benfica para reforçar a baliza para 2023/24, mas o Athletico Paranaense mantém-se para já intransigente, depois de ter recusado a primeira oferta das águias pelo guarda-redes.

Mário Celso Petraglia, presidente do Furacão, promete, em declarações a O JOGO, defender a posição do clube que lidera e deixa assim um aviso ao Benfica, que terá de subir a parada. "É do futebol que cada um procure os seus interesses. Somos muito profissionais", assegura o dirigente do emblema de Curitiba.

Apesar de Vlachodimos ter sido indiscutível para Roger Schmidt em 2022/23, Bento foi identificado como o alvo para concorrer pelo posto com o internacional grego. E Mário Celso Petraglia apresenta os argumentos do clube brasileiro para um negócio que poderá custar acima dos dez milhões de euros. "Logo estará na seleção! Tem 24 anos e passaporte comunitário", refere, fazendo até uma comparação com Weverton, guardião de 35 anos agora no Palmeiras, que passou pelo clube entre 2012 e 2017 e tem sido chamado ao escrete. "Com a mesma idade é muito melhor", atira, defendendo que a evolução do atual guardião do Verdão deu-se no Athletico Paranaense.